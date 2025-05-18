Бен Уайт заявил о готовности вернуться в сборную Англии

Защитник «Арсенала» Бен Уайт сообщил, что готов вернуться в сборную Англии. У футболиста уже был разговор с главным тренером английской национальной команды Томасом Тухелем.

«Однозначно, я готов. Мы общались несколько раз, он очень приятный человек, очень честный. Меня не было в команде слишком долго.

Сейчас просто нужно играть, и, надеюсь, вернуться в сборную», — приводит слова Уайта The Sun.

Напомним, во время чемпионата мира — 2022 Бен Уайт покинул расположение национальной команды из-за конфликта с тренером Стивом Холландом — помощником Гарета Саутгейта. В официальном заявлении сборной Англии отъезд футболиста объяснялся личными причинами.