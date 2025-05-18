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Игроки «Ростова» не смогли забить «Зениту», нанеся четыре подряд удара в створ из штрафной

Игроки «Ростова» не смогли забить «Зениту», нанеся четыре подряд удара в створ из штрафной
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Зенит». На 34-й минуте игры хозяева поля не смогли отправить мяч в сетку ворот сине-бело-голубых, нанеся четыре подряд удара в створ из штрафной. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 28 туров. «Зенит» заработал 60 очков после 28 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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