Игроки «Ростова» не смогли забить «Зениту», нанеся четыре подряд удара в створ из штрафной

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Зенит». На 34-й минуте игры хозяева поля не смогли отправить мяч в сетку ворот сине-бело-голубых, нанеся четыре подряд удара в створ из штрафной. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

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Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 28 туров. «Зенит» заработал 60 очков после 28 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.