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Победный гол Маухуба на 90+1-й минуте — в видеообзоре матча «Динамо» — «Акрон»

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Голами в составе «Динамо» отметились Даниил Фомин и Эль-Мехди Маухуб. Единственный мяч «Акрона» на свой счёт записал Артур Галоян.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Динамо» во «ВКонтакте».

После 29 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч.