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Арсенал — Ньюкасл, результат матча 18 мая 2025, счет 1:0, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» с минимальным счётом и сохранил второе место в АПЛ
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Райс – 55'    

Единственный гол в матче на 55-й минуте забил полузащитник «канониров» Деклан Райс с передачи Мартина Эдегора.

«Арсенал» заработал 71 очко после 37 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает третье место. Команда набрала 66 очков за аналогичное количество встреч. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» с 83 очками, напомним, команда досрочно стала победителем чемпионата.

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