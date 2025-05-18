«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» с минимальным счётом и сохранил второе место в АПЛ

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 55-й минуте забил полузащитник «канониров» Деклан Райс с передачи Мартина Эдегора.

«Арсенал» заработал 71 очко после 37 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает третье место. Команда набрала 66 очков за аналогичное количество встреч. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» с 83 очками, напомним, команда досрочно стала победителем чемпионата.