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Бернарду Силва: жаль, что мы не смогли выиграть Кубок Англии для Кевина Де Брёйне

Бернарду Силва: жаль, что мы не смогли выиграть Кубок Англии для Кевина Де Брёйне
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал комментарий на тему поражения своей команды в финальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:1). Португалец хотел взять этот трофей для полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне, который летом покинет коллектив.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Жаль, что мы не смогли взять Кубок для Кевина. Мы хотели дать ему трофей, он заслужил, от этого немного грустно. Не представляю, как бы мы достигли всего без Де Брёйне.

Кевин мой хороший друг, мне жаль, что он уходит. Я надеялся, что он останется ещё на какое-то время, но это жизнь. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Силвы BBC.

Ранее сообщалось об интересе к бельгийскому футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Челси».

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