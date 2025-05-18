Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 18 мая

Сегодня, 18 мая, в 33-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 18 мая:

«Уфа» — «Арсенал» Тула — 1:2;

«Тюмень» — «Урал» — 1:2;

«Шинник» — «Сокол» — 0:4.

После 33 матчей Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 68 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 64 очка после 33 встреч. Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков в 32 играх.