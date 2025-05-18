Гол Соболева ударом через себя принёс «Зениту» победу над «Ростовом» в игре 29-го тура РПЛ

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Сине-бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличился нападающий «Зенита» Александр Соболев, забив ударом через себя. «Ростов» забил ответный мяч на 90+5-й минуте, однако судьи зафиксировали офсайд.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 29 матчей. «Зенит» заработал 63 очка и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.