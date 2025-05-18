«Арис» вырвал победу в матче чемпионата Кипра с «Аполлоном», Кокорин пропустил игру

«Аполлон» уступил «Арису» в матче 36-го тура чемпионата Кипра. Встреча завершилась со счётом 2:3.

Тайрелл Ваутер вывел хозяев поля вперёд на 32-й минуте, Педру Маркеш на 50-й минуте удвоил преимущество «Аполлона». Янник Гомис на 67-й минуте отыграл один мяч «Ариса», а на 80-й минуте Морган Браун сравнял счёт. На 90+2-й минуте победный гол «Ариса» забил Кароль Струски.

Нападающий команды гостей Александр Кокорин пропустил данный матч. В 30 играх сезона на его счету 11 голов и девять голевых передач.

«Аполлон» занял шестое место в чемпионской группе чемпионата Кипра, в активе команды 46 очков. «Арис» расположился на второй строчке с 75 очками. Чемпионом страны ранее стал «Пафос».