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«Арис» вырвал победу в матче чемпионата Кипра с «Аполлоном», Кокорин пропустил игру

«Арис» вырвал победу в матче чемпионата Кипра с «Аполлоном», Кокорин пропустил игру
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«Аполлон» уступил «Арису» в матче 36-го тура чемпионата Кипра. Встреча завершилась со счётом 2:3.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 36-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
Окончен
2 : 3
Арис
Лимасол
1:0 Wouter – 32'     2:0 Маркеш – 50'     2:1 Гомис – 67'     2:2 Браун – 80'     2:3 Струски – 90+2'    

Тайрелл Ваутер вывел хозяев поля вперёд на 32-й минуте, Педру Маркеш на 50-й минуте удвоил преимущество «Аполлона». Янник Гомис на 67-й минуте отыграл один мяч «Ариса», а на 80-й минуте Морган Браун сравнял счёт. На 90+2-й минуте победный гол «Ариса» забил Кароль Струски.

Нападающий команды гостей Александр Кокорин пропустил данный матч. В 30 играх сезона на его счету 11 голов и девять голевых передач.

«Аполлон» занял шестое место в чемпионской группе чемпионата Кипра, в активе команды 46 очков. «Арис» расположился на второй строчке с 75 очками. Чемпионом страны ранее стал «Пафос».

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