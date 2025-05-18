Защитник «Крыльев Советов» Бейл установил антирекорд сезона в РПЛ
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл установил антирекорд в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, получив прямую красную карточку на 10-й минуте матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
Это удаление стало самым ранним в нынешнем сезоне чемпионата России. Футболист самарской команды ударил вингера красно-белых Пабло Солари в голень поднятой ногой, совершая подкат. Главный судья встречи Сергей Карасёв удалил Бейла после просмотра видеоповтора.
Отмечается, что предыдущий антирекорд принадлежал полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову и был установлен в матче 27-го тура с «Факелом». Футболист удалился на 23-й минуте встречи.
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