Защитник «Крыльев Советов» Бейл установил антирекорд сезона в РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл установил антирекорд в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, получив прямую красную карточку на 10-й минуте матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Это удаление стало самым ранним в нынешнем сезоне чемпионата России. Футболист самарской команды ударил вингера красно-белых Пабло Солари в голень поднятой ногой, совершая подкат. Главный судья встречи Сергей Карасёв удалил Бейла после просмотра видеоповтора.

Отмечается, что предыдущий антирекорд принадлежал полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову и был установлен в матче 27-го тура с «Факелом». Футболист удалился на 23-й минуте встречи.