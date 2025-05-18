Маухуб снимал футболку после гола, Шунина чествовала команда. Яркие фото победы «Динамо»

18 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинский «Акрон». В качестве главного арбитра встречи выступал Егор Егоров (Нижний Новгород). Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче. На 80-й минуте полузащитник «Акрона» Артур Галоян забил ответный гол. На 90+1-й минуте Эль-Мехди Маухуб установил окончательный счёт — 2:1.