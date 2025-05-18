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Фото: офсайд, из-за которого был отменён гол Осипенко в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте

Фото: офсайд, из-за которого был отменён гол Осипенко в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Сине-бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

Фото: Скриншот из трансляции матча

На 90+5-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко забил ответный мяч, однако гол был отменён из-за положения «вне игры».

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 29 матчей. «Зенит» заработал 63 очка и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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