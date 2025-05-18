Пулишич хочет уйти из «Милана» — Tuttosport

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич хочет покинуть «Милан» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист недоволен нынешним положением клуба: миланцы находятся на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, вылетели из Лиги чемпионов на стадии раунда плей-офф, уступив «Фейеноорду» (1:2 по сумме встреч), а также проиграли «Болонье» в финале Кубка Италии (0:1).

Действующий контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года. По слухам, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании игрока, ранее он выступал в АПЛ за «Челси» с 2019 по 2023 год.