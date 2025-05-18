Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 18 мая

Сегодня, 18 мая, в 29-м туре Российской Премьер-Лиги состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей РПЛ 18 мая:

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2;

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Динамо» Москва — «Акрон» — 2:1;

«Ростов» — «Зенит» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 64 очка в 29 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 56 очками. В зоне прямого вылета находятся «Факел» с 17 очками и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (25) и «Пари НН» (27).