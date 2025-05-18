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Решающий тур РПЛ сезона-2024/2025: с кем сыграют «Краснодар» и «Зенит» 24 мая

В субботу, 24 мая, будут сыграны матчи последнего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На чемпионство продолжают претендовать две команды — «Краснодар» и «Зенит».

В рамках 30-го тура «быки» сыграют на своём поле с московским «Динамо». В случае победы в матче «Краснодар» станет чемпионом России. Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге примут грозненский «Ахмат». Все матчи заключительного игрового дня начнутся в 16:30 по московскому времени.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 64 очка в 29 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 56 очками. В зоне прямого вылета находятся «Факел» с 17 очками и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (25) и «Пари НН» (27).