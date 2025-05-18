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Решающий тур РПЛ сезона-2024/2025: с кем сыграют «Краснодар» и «Зенит» 24 мая

Решающий тур РПЛ сезона-2024/2025: с кем сыграют «Краснодар» и «Зенит» 24 мая
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В субботу, 24 мая, будут сыграны матчи последнего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На чемпионство продолжают претендовать две команды — «Краснодар» и «Зенит».

В рамках 30-го тура «быки» сыграют на своём поле с московским «Динамо». В случае победы в матче «Краснодар» станет чемпионом России. Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге примут грозненский «Ахмат». Все матчи заключительного игрового дня начнутся в 16:30 по московскому времени.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 64 очка в 29 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 56 очками. В зоне прямого вылета находятся «Факел» с 17 очками и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (25) и «Пари НН» (27).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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