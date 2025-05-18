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«Зенит» стал рекордсменом чемпионата России по сухим гостевым победам за сезон

«Зенит» переиграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Это девятая сухая победа клуба с берегов Невы в гостях в нынешнем сезоне российского первенства, что стало рекордом чемпионатов России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Петербуржцы в сезоне-2024/25 также в гостевых поединках переиграли всухую «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Пари Нижний Новгород» (3:0), ЦСКА (1:0), «Акрон» (5:0), «Оренбург» (1:0), «Факел» (2:0) и «Динамо» из Махачкалы (1:0).

Предыдущим рекордом «Зенита» был показатель в семь сухих побед в гостях, команда достигла его в сезоне-2019/2020.

Ранее наибольший показатель чемпионата России по числу гостевых побед без пропущенных мячей принадлежал ЦСКА (8): армейцы побеждали таким образом в кампании-2002 и 2016/2017.