«Галатасарай» в 25-й раз стал чемпионом Турции, обыграв «Кайсериспор» в матче 36-го тура

Завершился матч 36-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Галатасарай» и «Кайсериспор». Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0 и обеспечили себе чемпионство в сезоне-2024/2025, которое стало 25-м для клуба.
На 27-й минуте нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен открыл счёт в матче. Спустя две минуты форвард Барыш Алпер Йылмаз удвоил преимущество стамбульцев. На 88-й минуте голкипер хозяев Фернандо Муслера отправил третий мяч в ворота гостей, реализовав 11-метровый.
Благодаря этой победе «Галатасарай» набрал 89 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице. У «Фенербахче», идущего вторым, 81 очко. «Кайсериспор» с 44 очками находится на 11-й строчке.
- 18 мая 2025
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