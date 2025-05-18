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«Галатасарай» в 25-й раз стал чемпионом Турции, обыграв «Кайсериспор» в матче 36-го тура

«Галатасарай» в 25-й раз стал чемпионом Турции, обыграв «Кайсериспор» в матче 36-го тура
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Завершился матч 36-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Галатасарай» и «Кайсериспор». Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0 и обеспечили себе чемпионство в сезоне-2024/2025, которое стало 25-м для клуба.

Турция — Суперлига . 36-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
3 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Осимхен – 27'     2:0 Йылмаз – 29'     3:0 Муслера – 88'    

На 27-й минуте нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен открыл счёт в матче. Спустя две минуты форвард Барыш Алпер Йылмаз удвоил преимущество стамбульцев. На 88-й минуте голкипер хозяев Фернандо Муслера отправил третий мяч в ворота гостей, реализовав 11-метровый.

Благодаря этой победе «Галатасарай» набрал 89 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице. У «Фенербахче», идущего вторым, 81 очко. «Кайсериспор» с 44 очками находится на 11-й строчке.

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