Александр Ерохин стал 24-м футболистом, сыгравшим 250 матчей за «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин провёл 250-й матч за сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба. Юбилейной стала игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:0).

Отмечается, что Ерохин — всего лишь 24-й футболист в истории «Зенита», которому покорилась отметка в 250 игр за клуб. В этой встрече 35-летний полузащитник вышел на 85-й минуте, заменив Луиса Энрике.

В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.