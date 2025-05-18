Александр Ерохин стал 24-м футболистом, сыгравшим 250 матчей за «Зенит»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин провёл 250-й матч за сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба. Юбилейной стала игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'
Отмечается, что Ерохин — всего лишь 24-й футболист в истории «Зенита», которому покорилась отметка в 250 игр за клуб. В этой встрече 35-летний полузащитник вышел на 85-й минуте, заменив Луиса Энрике.
В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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