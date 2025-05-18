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Барселона — Вильярреал, результат матча 18 мая 2025, счет 2:3, Примера 2024-2025

«Барселона» уступила «Вильярреалу» в матче 37-го тура чемпионата Испании
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Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:2.

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 4'     1:1 Ямаль – 38'     2:1 Лопес Мартин – 45+5'     2:2 Комесанья – 50'     2:3 Бьюкенен – 80'    

В составе «Вильярреала» отличились Айосе Перес, Сантьяго Комесанья и Тейджон Бьюкенен. За «Барселону» забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес Мартин.

«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 37 матчей. «Барселона» находится на первой строчке, заработав 85 очков. Команда досрочно обеспечила себе чемпионство.

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