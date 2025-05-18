«Барселона» уступила «Вильярреалу» в матче 37-го тура чемпионата Испании
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Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:2.
Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 4' 1:1 Ямаль – 38' 2:1 Лопес Мартин – 45+5' 2:2 Комесанья – 50' 2:3 Бьюкенен – 80'
В составе «Вильярреала» отличились Айосе Перес, Сантьяго Комесанья и Тейджон Бьюкенен. За «Барселону» забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес Мартин.
«Вильярреал» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 67 очков за 37 матчей. «Барселона» находится на первой строчке, заработав 85 очков. Команда досрочно обеспечила себе чемпионство.
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