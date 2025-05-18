Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туфрин: у «Зенита» вымученная победа над «Ростовом», команде требуется капитальный ремонт

Туфрин: у «Зенита» вымученная победа над «Ростовом», команде требуется капитальный ремонт
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о победе сине-бело-голубых в матче 29-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

«У «Зенита» вымученная и натужная победа над «Ростовом». Если честно, победа с осадком. В составе питерцев отметил бы Педро и на удивление Соболева. Александр пахал, забил хороший гол. При его росте он сложился и забил через себя. Все остальные футболисты команды — не уровень того футбола, который должен показывать «Зенит».

Питерцы в первом тайме должны были делать результат, но так плохо сыграли после перерыва, что навевает мысли, что со многими нужно расставаться. Тенденция, что «Зенит» не может забить больше одного мяча, а также играет на удержание. Но играет бездарно, ведь мы не умеем играть в такой футбол. Мы привыкли доминировать, а доминировать не получается. Команде требуется капитальный ремонт», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Ростов» забил «Зениту» в последней атаке. Но как же повезло Семаку с отменой гола!
«Ростов» забил «Зениту» в последней атаке. Но как же повезло Семаку с отменой гола!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android