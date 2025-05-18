Туфрин: у «Зенита» вымученная победа над «Ростовом», команде требуется капитальный ремонт

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о победе сине-бело-голубых в матче 29-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

«У «Зенита» вымученная и натужная победа над «Ростовом». Если честно, победа с осадком. В составе питерцев отметил бы Педро и на удивление Соболева. Александр пахал, забил хороший гол. При его росте он сложился и забил через себя. Все остальные футболисты команды — не уровень того футбола, который должен показывать «Зенит».

Питерцы в первом тайме должны были делать результат, но так плохо сыграли после перерыва, что навевает мысли, что со многими нужно расставаться. Тенденция, что «Зенит» не может забить больше одного мяча, а также играет на удержание. Но играет бездарно, ведь мы не умеем играть в такой футбол. Мы привыкли доминировать, а доминировать не получается. Команде требуется капитальный ремонт», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.