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Дубль и передача Альвареса помогли «Атлетико» победить «Бетис» в матче 37-го тура Ла Лиги

Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетико» Мадрид и «Бетис». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега. «Атлетико» одержал победу со счётом 4:1.

На 10-й минуте встречи Хулиан Альварес открыл счёт. На 45+3-й минуте Робен Ле Норман с передачи Самуэла Лино удвоил преимущество хозяев. На 67-й минуте Пабло Форнальс с передачи Джовани Ло Чельсо сократил отставание. На 75-й минуте Хулиан Альварес с передачи Антуана Гризманна оформил дубль.

На 86-й минуте Науэль Молина упрочил преимущество своей команды, однако гол был отменён после просмотра VAR. На 90+6-й минуте Анхель Корреа с передачи Хулиана Альвареса установил окончательный счёт в матче — 4:1.

После 37 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 59 очков.