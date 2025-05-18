«Реал Сосьедад» одолел «Жирону», Захарян провёл матч на скамейке запасных

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«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» в матче 37-го тура испанской Примеры. Команды сыграли со счётом 3:2. Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Главным арбитром встречи был Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Пабло Марин на пятой минуте обеспечил хозяевам поля преимущество, Кристиан Стуани на 10-й минуте сравнял счёт. Микель Оярсабаль на 20-й минуте реализовал пенальти и вновь вывел команду из Страны Басков вперёд. Порту на 77-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол «Реала Сосьедад» на 90+1-й минуте забил Аркайц Марьескуррена.

Полузащитник команды из Сан-Себастьяна Арсен Захарян провёл данную встречу на скамейке запасных.

После этой игры «Реал Сосьедад» находится на 11-м месте (46 очков), «Жирона» располагается на 15-й строчке (41 очко).