«Атлетик» одержал победу над «Валенсией» и закрепился на четвёртом месте в Ла Лиге

Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. Отличился нападающий «Атлетика» Алекс Беренгер.

После этой победы в активе «Атлетика» стало 70 очков. Команда из Бильбао занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» с 45 очками находится на 11-й строчке.