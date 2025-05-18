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Валенсия — Атлетик, результат матча 18 мая 2025, счет 0:1, Примера 2024-2025

«Атлетик» одержал победу над «Валенсией» и закрепился на четвёртом месте в Ла Лиге
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Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 72'    

Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. Отличился нападающий «Атлетика» Алекс Беренгер.

После этой победы в активе «Атлетика» стало 70 очков. Команда из Бильбао занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» с 45 очками находится на 11-й строчке.

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