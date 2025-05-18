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Севилья — Реал Мадрид, результат матча 18 мая 2025, счет 0:2, Примера 2024-2025

Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Севилью», заканчивавшую матч вдевятером
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Завершился матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 75'     0:2 Беллингем – 87'    
Удаления: Баде – 12', Ромеро – 48' / нет

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился нападающий «Реал» Килиан Мбаппе. На 87-й минуте Джуд Беллингем забил второй мяч своей команды. Отметим, что хозяева поля заканчивали матч вдевятером. На 12-й минуте с поля был удалён защитник Луак Баде, а на 48-й минуте красную карточку получил форвард Исаак Ромеро.

После этой победы «Реал» набрал 81 очко. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» с 41 очком располагается на 16-й строчке.

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