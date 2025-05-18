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Эмилиано Мартинес привлёк внимание «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» — DSports

Эмилиано Мартинес привлёк внимание «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» — DSports
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Об этом сообщает аккаунт DSports в соцсети X.

«Красные дьяволы» и сине-гранатовые уже направили свои трансферные предложения. Стоимость игрока оценивается в € 25 млн. Футболист выступает за команду из Бирмингема с 2020 года, его контракт с данным коллективом рассчитан до лета 2029 года.

В 36 матчах нынешнего клубного сезона Мартинес восемь раз сыграл «на ноль», в его активе 95 сейвов, в среднем он пропускает один гол за 70 минут. Помимо этого, вратарь один раз отразил пенальти.

На уровне национальной команды Мартинес в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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