Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Хубулов: Дзюба — наш лидер. С его приходом команда стала сильнее ментально

Игрок «Акрона» Хубулов: Дзюба — наш лидер. С его приходом команда стала сильнее ментально
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов оценил роль форварда Артёма Дзюбы в успехе команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Он лидер нашей команды. Очень много пользы нам принёс своим приходом, как на поле, так и в раздевалке. Команда стала сильнее ментально. Когда приходит такой игрок, как Артём, ты хочешь — не хочешь, сам растёшь.

— Какую самую яркую шутку Дзюбы можете вспомнить?
— У него очень много шуток (улыбается). Каждый день слышим от него какие-то шутки. Он с самого первого дня как пришёл, влился в коллектив. Его можно назвать душой компании, — приводит слова Хубулова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Материалы по теме
Станислав Черчесов объяснил, чем Артём Дзюба помог «Акрону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android