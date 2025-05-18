Игрок «Акрона» Хубулов: Дзюба — наш лидер. С его приходом команда стала сильнее ментально

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов оценил роль форварда Артёма Дзюбы в успехе команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Он лидер нашей команды. Очень много пользы нам принёс своим приходом, как на поле, так и в раздевалке. Команда стала сильнее ментально. Когда приходит такой игрок, как Артём, ты хочешь — не хочешь, сам растёшь.

— Какую самую яркую шутку Дзюбы можете вспомнить?

— У него очень много шуток (улыбается). Каждый день слышим от него какие-то шутки. Он с самого первого дня как пришёл, влился в коллектив. Его можно назвать душой компании, — приводит слова Хубулова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.