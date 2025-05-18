«Забивал и покрасивее». Форвард «Зенита» Соболев — о голе в ворота «Ростова»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды с берегов Невы.

«Это один из самых красивых мячей в карьере? Да нет, корявенький на самом деле (смеётся). Не сказать, что прям «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

В 31 матче нынешнего клубного сезона на счету Соболева семь голов и две голевые передачи.