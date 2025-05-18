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«Забивал и покрасивее». Форвард «Зенита» Соболев — о голе в ворота «Ростова»

«Забивал и покрасивее». Форвард «Зенита» Соболев — о голе в ворота «Ростова»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды с берегов Невы.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

«Это один из самых красивых мячей в карьере? Да нет, корявенький на самом деле (смеётся). Не сказать, что прям «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

В 31 матче нынешнего клубного сезона на счету Соболева семь голов и две голевые передачи.

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