На стадионе «Крыльев» в матче со «Спартаком» был установлен рекорд сезона по посещаемости
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Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (0:2) на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» собрал 22 589 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Шитов – 22' 0:2 Солари – 42'
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет
Отмечается, что эта игра стала рекордной по посещаемости на домашней арене «Крыльев» в этом сезоне.
«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков за 29 встреч. «Спартак» заработал 54 очка после 29 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.
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