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Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом»

Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные одержали победу над «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

«К сожалению для нас, было два разных тайма. В первом тайме играли хорошо, за исключением навеса с фланга, после которого у игрока «Ростова» был убойный момент. Что касается нашей игры, то у нас было достаточно моментов, чтобы счёт был крупнее после первого тайма. Во втором тайме, к большому сожалению, потеряли инициативу, меньше стали контролировать мяч, ниже опустились. Позволили «Ростову» делать много длинных передач в штрафную в борьбу, какие-то подходы, удары. Может, явных моментов не было, но инициативу мы потеряли. И в завершение, конечно, ещё и пропустили после такого штурма и навала. К сожалению для нас. Но, к нашей радости, был всё-таки офсайд. Тяжёлая победа!

Я думаю, конечно, сложно ребятам, их можно понять, каждый играл на грани, без права на ошибку. Отсюда, наверное, такая нервозность — вжимаются к своим воротам, пытаются сыграть глубже, надёжнее. Всегда, правильно абсолютно, нужно было играть выше во втором тайме. Ну а счёт 1:0, конечно, это не тот счёт, который мог бы позволить как-то расслабиться и легко доехать до финального свистка, что, в принципе, и получилось. Поэтому, ребят, — с победой! Главное, что мы остаёмся в борьбе за титул. Будем готовиться. После трёх наших непростых выездов мы вернёмся наконец домой и у нас будет чуть-чуть времени передохнуть, набраться сил и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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