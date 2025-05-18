Тренер «Торпедо» Олег Кононов оценил нынешний уровень РПЛ

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Премьер-Лига – это сильный чемпионат, хороший уровень. Многие говорят, что уровень РПЛ упал. Моё мнение, что он не упал. Есть хорошие футболисты, тренеры и команды, которые показывают современный футбол. Играть в Премьер-Лиге, конечно, почётно для любой команды», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После 33 матчей Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 68 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 64 очка после 33 встреч. Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков в 32 играх.