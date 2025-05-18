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Тренер «Зенита» Семак: всегда сложно идти в роли догоняющих, нам тяжело, но что делать

Тренер «Зенита» Семак: всегда сложно идти в роли догоняющих, нам тяжело, но что делать
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0) высказался о психологическом давлении на игроков сине-бело-голубых, из-за нахождения в роли догоняющих в чемпионате.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

«Всегда сложно идти в роли догоняющих, тем более «Краснодар» сыграл раньше. И без права на ошибку — все это понимают. Практически каждый тур идёт в таком графике. Конечно, нам тяжело, но что делать. Такая работа. Это не только сейчас, всегда тяжело. Но это наша работа», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 64 очка в 29 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 63 очка. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 56 очками.

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