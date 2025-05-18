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Сергей Семак высказался о голе Соболева ударом через себя в ворота «Ростова»

Сергей Семак высказался о голе Соболева ударом через себя в ворота «Ростова»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о голе нападающего Александра Соболева, забитом ударом через себя в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

— Александр Соболев забил красивый гол, сейчас заканчивается сезон. Можно ли сказать, что это самый красивый гол «Зенита» в этом сезоне?
— Я думаю, было много красивых забитых мячей: тот же Луис Энрике очень красивый мяч забил, в начале сезона у Глушенкова какие замечательные были мячи. Поэтому, наверное, сложно сказать, какой из них более красивый. Главное, что он был победный — это самое важное. А насчёт красоты — это уже второстепенно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В 31 матче нынешнего клубного сезона на счету Соболева семь голов и две голевые передачи.

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