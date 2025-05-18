Сергей Семак высказался о голе Соболева ударом через себя в ворота «Ростова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о голе нападающего Александра Соболева, забитом ударом через себя в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

— Александр Соболев забил красивый гол, сейчас заканчивается сезон. Можно ли сказать, что это самый красивый гол «Зенита» в этом сезоне?

— Я думаю, было много красивых забитых мячей: тот же Луис Энрике очень красивый мяч забил, в начале сезона у Глушенкова какие замечательные были мячи. Поэтому, наверное, сложно сказать, какой из них более красивый. Главное, что он был победный — это самое важное. А насчёт красоты — это уже второстепенно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В 31 матче нынешнего клубного сезона на счету Соболева семь голов и две голевые передачи.