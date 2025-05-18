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Гол Соболева ударом через себя — в видеообзоре матча «Ростов» — «Зенит»

Гол Соболева ударом через себя — в видеообзоре матча «Ростов» — «Зенит»
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». Сине-бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

Единственный гол в матче на 30-й минуте записал на свой счёт нападающий «Зенита» Александр Соболев, забив ударом через себя.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Зенита» во «ВКонтакте».

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 29 матчей. «Зенит» заработал 63 очка и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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