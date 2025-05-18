Гол Соболева ударом через себя — в видеообзоре матча «Ростов» — «Зенит»

Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». Сине-бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче на 30-й минуте записал на свой счёт нападающий «Зенита» Александр Соболев, забив ударом через себя.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Зенита» во «ВКонтакте».

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 29 матчей. «Зенит» заработал 63 очка и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.