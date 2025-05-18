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Соболев — об отменённом голе «Ростова»: просто не понимал, что происходит

Соболев — об отменённом голе «Ростова»: просто не понимал, что происходит
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал отменённый из-за положения «вне игры» гол защитника «Ростова» Максима Осипенко в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 30'    

«В первые секунды, когда Осипенко забил, было видно, что я рухнул на поле, что в голове в этот момент пронеслось? Ой, да просто уже… Не знаю даже. Просто опустошение, наверное, какое-то. Просто не понимал, что происходит.

Какие испытал эмоции, когда гол отменили? Да на самом деле эмоций там особо не было, потому что они уже все закончились. Просто понимал, что время подходит к концу. Не засчитали гол «Ростова», значит, мы, скорее всего, победили и нас ждёт последний тур», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

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Фото: офсайд, из-за которого был отменён гол Осипенко в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте
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