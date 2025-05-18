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Видео: перформанс фанатов «Ромы», посвящённый последнему домашнему матчу Раньери

Видео: перформанс фанатов «Ромы», посвящённый последнему домашнему матчу Раньери
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Болельщики «Ромы» подготовили перформанс, посвящённый главному тренеру команды Клаудио Раньери, который покинет итальянский клуб по окончании нынешнего сезона. Болельщики римлян выложили имя специалиста на трибуне во время последнего домашнего матча сезона с «Миланом». Встреча проходит в эти минуты, на момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

Италия — Серия А . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Милан
Милан
1:0 Манчини – 3'     1:1 Феликс – 39'     2:1 Паредес – 58'     3:1 Кристанте – 87'    
Удаления: нет / Хименес – 21'

Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

73-летний Раньери вновь возглавил римлян в ноябре 2024 года. Ранее специалист уже занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Последним местом работы итальянского специалиста являлся «Кальяри».

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