Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 18 мая

Сегодня, 18 мая, в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 прошли пять матчей в рамках 37-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей чемпионата Англии 18 мая:

«Эвертон» — «Саутгемптон» — 2:0;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 1:2;

«Лестер Сити» — «Ипсвич Таун» — 2:0;

«Брентфорд» — «Фулхэм» — 2:3;

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0.

Досрочное чемпионство в АПЛ оформил «Ливерпуль». После 36 матчей у команды 83 набранных очка. «Арсенал» занимает второе место с 71 очком в 37 матчах. Тройку лидеров замыкает «Ньюкасл Юнайтед». Чёрно-белые набрали 66 очков в 37 матчах. Замыкают турнирную таблицу «Саутгемптон» (12 очков), «Лестер Сити» (25) и «Ипсвич Таун» (22). Все три команды уже лишились теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ.