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Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 18 мая

Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 18 мая
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Сегодня, 18 мая, в испанской Примере сезона-2024/2025 были сыграны 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей испанской Ла Лиги 18 мая:

«Атлетико» М — «Бетис» — 4:1;
«Барселона» — «Вильярреал» — 2:3;
«Сельта» — «Райо Вальекано» — 1:2;
«Лас-Пальмас» — «Леганес» — 0:1;
«Мальорка» — «Хетафе» — 1:2;
«Осасуна» — «Эспаньол» — 2:0;
«Реал Сосьедад» — «Жирона» — 3:2;
«Севилья» — «Реал» — 0:2;
«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао — 0:1;
«Вальядолид» — «Алавес» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает «Барселона», в активе которой 85 очков после 37 встреч. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 81 очком. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 73 очка. В зоне вылета находятся «Леганес» (37), «Лас-Пальмас» (32) и «Вальядолид» (16).

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