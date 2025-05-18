Артета рассказал о ближайших планах «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) ответил на вопрос о ближайших планах своей команды.

«У нас впереди ещё один матч, в котором нужно сыграть и завершить [сезон] на высокой ноте. Очень важно победить в Саутгемптоне, затем начнётся отпуск, будет время для того, чтобы перезагрузиться и немного сбить температуру. Это был очень длинный сезон, нам нужно оценить всё, что мы планировали, насколько это получилось. Сделать некоторые шаги, предпринять действия, чтобы вернуться свежими и готовыми идти дальше с первого дня», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Лондонцы обеспечили себе второе место в АПЛ, на данный момент в их активе 71 очко.