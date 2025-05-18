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Артета рассказал о ближайших планах «Арсенала»

Артета рассказал о ближайших планах «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) ответил на вопрос о ближайших планах своей команды.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Райс – 55'    

«У нас впереди ещё один матч, в котором нужно сыграть и завершить [сезон] на высокой ноте. Очень важно победить в Саутгемптоне, затем начнётся отпуск, будет время для того, чтобы перезагрузиться и немного сбить температуру. Это был очень длинный сезон, нам нужно оценить всё, что мы планировали, насколько это получилось. Сделать некоторые шаги, предпринять действия, чтобы вернуться свежими и готовыми идти дальше с первого дня», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Лондонцы обеспечили себе второе место в АПЛ, на данный момент в их активе 71 очко.

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