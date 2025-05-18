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Ювентус — Удинезе, результат матча 18 мая 2025, счет 2:0, Серия А 2024-2025

«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 37-го тура Серии А
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Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Гонсалес – 61'     2:0 Влахович – 88'    

Первый гол в матче на 61-й минуте забил нападающий хозяев Николас Гонсалес с передачи Кенана Йылдыза. На 88-й минуте Душан Влахович с передачи Кенана Йылдыза удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0.

После 37 матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 44 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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