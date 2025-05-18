«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 37-го тура Серии А

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Ювентус» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. «Ювентус» одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 61-й минуте забил нападающий хозяев Николас Гонсалес с передачи Кенана Йылдыза. На 88-й минуте Душан Влахович с передачи Кенана Йылдыза удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0.

После 37 матчей «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков. «Удинезе» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 44 очка.