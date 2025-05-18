«Наполи» не смог обыграть «Парму», но остался на первом месте за тур до завершения сезона

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Парма» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Итоговый результат — 0:0.

Встреча завершилась без забитых мячей. В параллельном матче «Интер» на своём поле сыграл вничью с «Лацио» со счётом 2:2.

«Парма» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 33 очка за 37 матчей. «Наполи» находится на первой строчке, заработав 79 очков. «Интер» (78) отстаёт на одно очко. В заключительном туре 25 мая «Наполи» сыграет с «Кальяри», а «Интер» — с «Комо».