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Интер — Лацио, результат матча 18 мая 2025, счет 2:2, Серия А 2024-2025

«Интер» поделил очки с «Лацио» и остался на втором месте в таблице чемпионата Италии
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Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Интер» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

Италия — Серия А . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Лацио
Рим
1:0 Биссекк – 45+2'     1:1 Родригес – 72'     2:1 Думфрис – 79'     2:2 Родригес – 90'    

На 45+2-й минуте защитник хозяев Янн Биссекк забил первый гол во встрече. На 72-й минуте нападающий гостей Педро Родригес с передачи Матиаса Весино сравнял счёт. На 80-й минуте Дензел Думфрис вывел «Интер» вперёд с передачи Хакана Чалханоглу. На 90-й минуте Педро Родригес реализовал пенальти и сравнял счёт в матче.

После 37 матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 78 очков. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 65 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 79 очков после 37 встреч.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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