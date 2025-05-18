«Интер» поделил очки с «Лацио» и остался на втором месте в таблице чемпионата Италии

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Интер» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

На 45+2-й минуте защитник хозяев Янн Биссекк забил первый гол во встрече. На 72-й минуте нападающий гостей Педро Родригес с передачи Матиаса Весино сравнял счёт. На 80-й минуте Дензел Думфрис вывел «Интер» вперёд с передачи Хакана Чалханоглу. На 90-й минуте Педро Родригес реализовал пенальти и сравнял счёт в матче.

После 37 матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 78 очков. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 65 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 79 очков после 37 встреч.