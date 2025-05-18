Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рома — Милан, результат матча 18 мая 2025, счет 3:1, Серия А 2024-2025

«Рома» в большинстве уверенно обыграла «Милан» в последнем домашнем матче Раньери
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 1
Милан
Милан
1:0 Манчини – 3'     1:1 Феликс – 39'     2:1 Паредес – 58'     3:1 Кристанте – 87'    
Удаления: нет / Хименес – 21'

На третьей минуте защитник «Ромы» Джанлука Манчини открыл счёт в матче. На 39-й минуте португальский нападающий «Милана» Жоау Феликс забил ответный мяч. На 58-й минуте полузащитник Леандро Паредес вновь вывел римлян вперёд. На 87-й минуте Бриан Кристанте отправил третий мяч в ворота «Милана».

Отметим, что с 21-й минуты «россонери» играли в меньшинстве. С поля был удалён Сантьяго Хименес.

После этой победы в активе «Ромы» стало 66 очков. Римляне располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 60 очками находится на девятой строчке.

Материалы по теме
Видео: перформанс фанатов «Ромы», посвящённый последнему домашнему матчу Раньери
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android