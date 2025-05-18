«Рома» в большинстве уверенно обыграла «Милан» в последнем домашнем матче Раньери

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:1.
На третьей минуте защитник «Ромы» Джанлука Манчини открыл счёт в матче. На 39-й минуте португальский нападающий «Милана» Жоау Феликс забил ответный мяч. На 58-й минуте полузащитник Леандро Паредес вновь вывел римлян вперёд. На 87-й минуте Бриан Кристанте отправил третий мяч в ворота «Милана».
Отметим, что с 21-й минуты «россонери» играли в меньшинстве. С поля был удалён Сантьяго Хименес.
После этой победы в активе «Ромы» стало 66 очков. Римляне располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 60 очками находится на девятой строчке.
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