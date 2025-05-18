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Артета ответил, ощущает ли он поддержку руководства клуба

Артета ответил, ощущает ли он поддержку руководства клуба
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий касательно того, чувствует ли он поддержку руководства клуба.

«Да, но это и не новость. Считаю, что руководство всегда защищает команду и клуб наилучшим образом, и ближайшим летом всё останется по-прежнему в этом плане.

Нам необходимо принимать взвешенные решения. Разумеется, нам нужны футболисты, поскольку наш состав достаточно небольшой, и вдобавок к этому — мы рискуем потерять четверых или пятерых игроков, у которых заканчивается действие контракта или завершается срок аренды. Поэтому нам нужно быть осмотрительными, вновь придерживаться дисциплины, а также убедиться в том, что мы будем сильны в новом сезоне», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Канониры» обеспечили себе второе место в АПЛ, сейчас в их активе 71 очко.

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