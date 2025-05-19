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Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 18 мая

Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 18 мая
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Вчера, 18 мая, в итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли девять матчей в рамках 37-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей чемпионата Италии 18 мая:

«Рома» — «Милан» — 3:1;
«Парма» — «Наполи» — 0:0;
«Ювентус» — «Удинезе» — 2:0;
«Монца» — «Эмполи» — 1:3;
«Лечче» — «Торино» — 1:0;
«Верона» — «Комо» — 1:1;
«Интер» — «Лацио» — 2:2;
«Фиорентина» — «Болонья» — 3:2;
«Кальяри» — «Венеция» — 3:0.

За тур до конца сезона таблицу Серии А возглавляет «Наполи», в активе команды 79 очков. На втором месте с 78 очками располагается «Интер». На третьей строчке находится «Аталанта» (74 очка). Замыкают турнирную таблицу «Эмполи» (31 очко), «Венеция» (29 очков) и «Монца» (18 очков).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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