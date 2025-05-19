Анчелотти — о 2:0 с «Севильей»: «Реал» мог бы сыграть лучше
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 75' 0:2 Беллингем – 87'
Удаления: Баде – 12', Ромеро – 48' / нет
«Это был сложный матч – из-за атмосферы и двух красных карточек. Всё это привело к тому, что игра была не слишком интенсивной. Да, мы могли бы сыграть лучше. Но когда мы повели в счёте, нам больше уже особо ничего не требовалось делать», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
После 37 туров «сливочные» набрали 81 очко. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Севилья» с 41 очком располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Барселона» с 85 очками после 37 матчей. Сине-гранатовые досрочно стали чемпионами Испании.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 мая 2025
-
01:38
-
01:18
-
00:48
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:29
-
00:29
-
00:19
-
00:06
- 18 мая 2025
-
23:55
-
23:55
-
23:48
-
23:48
-
23:45
-
23:33
-
23:21
-
23:16
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:00
-
22:50
-
22:48
-
22:42
-
22:41
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:09
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:46