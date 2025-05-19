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Анчелотти — о 2:0 с «Севильей»: «Реал» мог бы сыграть лучше

Анчелотти — о 2:0 с «Севильей»: «Реал» мог бы сыграть лучше
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 75'     0:2 Беллингем – 87'    
Удаления: Баде – 12', Ромеро – 48' / нет

«Это был сложный матч – из-за атмосферы и двух красных карточек. Всё это привело к тому, что игра была не слишком интенсивной. Да, мы могли бы сыграть лучше. Но когда мы повели в счёте, нам больше уже особо ничего не требовалось делать», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После 37 туров «сливочные» набрали 81 очко. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Севилья» с 41 очком располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Барселона» с 85 очками после 37 матчей. Сине-гранатовые досрочно стали чемпионами Испании.

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