Анчелотти — о 2:0 с «Севильей»: «Реал» мог бы сыграть лучше

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

«Это был сложный матч – из-за атмосферы и двух красных карточек. Всё это привело к тому, что игра была не слишком интенсивной. Да, мы могли бы сыграть лучше. Но когда мы повели в счёте, нам больше уже особо ничего не требовалось делать», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После 37 туров «сливочные» набрали 81 очко. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Севилья» с 41 очком располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Барселона» с 85 очками после 37 матчей. Сине-гранатовые досрочно стали чемпионами Испании.