Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» ещё на один год — Скира

Полузащитник Лука Модрич в ближайшее время продлит контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Нынешнее соглашение хорвата с «Королевским клубом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Стороны близки к подписанию нового договора, рассчитанного до лета 2026-го. «Сливочные» видят в хавбеке важного для команды игрока, сам Модрич стремится сыграть на чемпионате мира — 2026.

Лука Модрич выступает за «Реал» Мадрид с 2012 года. В 54 матчах нынешнего сезона на счету Модрича четыре гола и восемь результативных передач.

В кампании-2024/2025 «Реал» обеспечил себе второе место в таблице чемпионата Испании, дошёл до финалов Кубка и Суперкубка страны, а в Лиге чемпионов достиг стадии 1/4 финала.