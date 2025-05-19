Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» ещё на один год — Скира

Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» ещё на один год — Скира
Комментарии

Полузащитник Лука Модрич в ближайшее время продлит контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Нынешнее соглашение хорвата с «Королевским клубом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Стороны близки к подписанию нового договора, рассчитанного до лета 2026-го. «Сливочные» видят в хавбеке важного для команды игрока, сам Модрич стремится сыграть на чемпионате мира — 2026.

Лука Модрич выступает за «Реал» Мадрид с 2012 года. В 54 матчах нынешнего сезона на счету Модрича четыре гола и восемь результативных передач.

В кампании-2024/2025 «Реал» обеспечил себе второе место в таблице чемпионата Испании, дошёл до финалов Кубка и Суперкубка страны, а в Лиге чемпионов достиг стадии 1/4 финала.

Материалы по теме
Стали известны подробности по будущему 39-летнего Луки Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android