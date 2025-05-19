«Барселона» получила трофей за победу в Ла Лиге в сезоне-2024/2025
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Каталонская «Барселона» получила трофей за победу в испанской Ла Лиге в сезоне-2024/2025 после проигранного матча 37-го тура с «Вильярреалом» (2:3). Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания).
Испания — Примера . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 4' 1:1 Ямаль – 38' 2:1 Лопес Мартин – 45+5' 2:2 Комесанья – 50' 2:3 Бьюкенен – 80'
После 37 сыгранных туров «Барселона» находится на первой строчке, заработав 85 очков. Команда досрочно обеспечила себе чемпионство. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 81 очком. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 73 очка.
Отметим, что «Барселона» в сезоне-2024/2025 оформила золотой дубль, выиграв национальный чемпионат и Кубок Испании. Также каталонский клуб в нынешнем сезоне стал победителем Суперкубка Испании.
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