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«Лилль» объявил об уходе семи футболистов, среди которых Кабелла, Юмтити и Дэвид

«Лилль» объявил об уходе семи футболистов, среди которых Кабелла, Юмтити и Дэвид
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Французский «Лилль» официально объявил об уходе семи футболистов в связи с истечением контрактов. Стан команды покинули нападающие Чуба Акпом и Джонатан Дэвид, полузащитники Реми Кабелла, Анхель Гомес и Митчел Баккер, а также защитник Самуэль Юмтити и голкипер Вито Манноне.

«Поскольку наши пути расходятся, футбольный клуб «Лилль» благодарит этих игроков за их вклад в их приключения в Лилле и желает им всего наилучшего в оставшейся части их карьеры. Счастливого пути, господа! У вас всегда будет своё место в большом доме ФК «Лилль», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Лилль» завершил нынешний сезон французской Лиги 1 на пятом месте. Команда набрала 60 очков и в следующем сезоне представит Францию в еврокубках.

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