Сын Роналду впервые забил за сборную, дубль игрока помог Португалии U15 выиграть турнир

Криштиану Роналду-младший, 14-летний сын экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, забил два дебютных гола в составе сборной Португалии до 15 лет.

Команда встречалась со сверстниками из Хорватии в финале международного турнира. Игра завершилась победой португальцев со счётом 3:2. Криштиану-младший отличился на 13-й и 44-й минутах матча.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» проявляет интерес к Криштиану Роналду-младшему. «Королевский клуб» наблюдал за 14-летним футболистом во время его дебютной игры в составе юношеской сборной Португалии, которая разгромила сверстников из Японии на международном турнире в Хорватии со счётом 4:1.