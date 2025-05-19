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Ролан Гусев: баланс в составе «Динамо» сейчас присутствует

Ролан Гусев: баланс в составе «Динамо» сейчас присутствует
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1) оценил нынешнее состояние своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Фомин – 16'     1:1 Галоян – 80'     2:1 Маухуб – 90+1'    

«Какие позиции, на мой взгляд, требуют усиления? Любой тренер вам скажет, что в каждую линию хочется усиление. Что касается сбалансированности, то мне, наоборот, кажется, что баланс сейчас присутствует. Но когда ты не реализуешь столько моментов, то у соперника всегда появляется возможность забить, и срабатывает старое футбольное правило. В таких матчах надо использовать свои моменты, чтобы игра легче давалась. Ребята – молодцы, что проявили характер, забили второй гол и победили», — приводит слова Гусева официальный сайт московского «Динамо».

«Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ (56 очков).

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