Анчелотти ответил на вопрос о будущем Модрича в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника «сливочных» Луки Модрича в клубе.

«Все знают, как сильно его любят болельщики «Реала». У них будет время принять лучшее решение для него и клуба», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В нынешнем сезоне Модрич провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.