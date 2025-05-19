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Анчелотти ответил на вопрос о будущем Модрича в «Реале»

Анчелотти ответил на вопрос о будущем Модрича в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника «сливочных» Луки Модрича в клубе.

«Все знают, как сильно его любят болельщики «Реала». У них будет время принять лучшее решение для него и клуба», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В нынешнем сезоне Модрич провёл 54 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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